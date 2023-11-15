Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Kasım 2023 21:34
Öğretmene Şiddet Kanunu çıkarmak yerine sözde Hukuki Yardım ile baypass edecekler

Komedi gibi 1 ülke olduk.

Yazı başlığı ayrı telden çalıyor; lakin içinde alttan alta yine öğretmene parmak sallıyor..! öğrencinin eğitim hakkından mahrum edilemeyecegi meyanında talimatnameyi göze sokarak, ondan söz ederek güya öğrenci koruma altında mesajı ile tenakuzlu bir yazı velhasıl.

Böyle yardım mı olur ... peh sizin gibi

https://www.memurlar.net/haber/1082953/siddete-ugrayan-ogretmen-ve-egitim-calisanlarina-hukuki-yardimda-bulunulacak-iste-resmi-yazi.html


kamuran15
Müsteşar
15 Kasım 2023 21:49

Memura öğretmene dayak atana ceza getirmek, Öğretmene Şiddet Kanunu'nu vaat edildigi şekilde tedavül ettirmek dururken; sadece dayak yiyene yardım etmeyi seçen ve dolaylıdan dayakçıya yataklık eden bir kavme dönüştük :)

Fazlasını da Hakettik desem

Hep beraber daha beter olalim veslm...


sevdakuşunkanadında
Aday Memur
15 Kasım 2023 21:57

Yeni Türkiye 100. Yılı deniyordu galiba..


cooling
Memur
15 Kasım 2023 22:03

vallahi mide beni terketti o derece


Katre-i Adalet
Memur
15 Kasım 2023 22:14

tam da oradan gelenlerdenim

Yardım dediğin bir defa öğrenciyi veliyi, öğretmenin tepesine bindirmemekle, eli maşalısı durumuna sokmamakla, vara yoğa okul bastırmamak icin idarelere disiplin mekanizmasını sağlıklı işlettirmekle, mevcut öğrenci hadiseleri ve sorunlarını Tampon Niteliğinden rehberliğe havale ettirmemekle ve bunların sonucunda çözümsüzlüğün öğretmeni hedef almasını beklememekle olur yardım dediğiniz...

Öğretmene Şiddet Kanunu vaat edilmesine rağmen sorumluluk göstererek tedavüle almakla olur. Testi kırıldıktan sonra yapıştırsan neye yarar !

Durmak yok yola devam...


sosyalciögrtm
Aday Memur
15 Kasım 2023 22:40

Sayın Mahmut ÖZER geri gelmeli diyenler burda mı ¿


elifogtmn
15 Kasım 2023 22:54

Mahmut OZER kesinlikle geri dönmeli, tam 1 rezalet, Hani ÖMK ya ogretmene siddet kanunu eklenecektiler, yalan üstüne yalan(!)


Mebgov.Türkay
15 Kasım 2023 23:02

Bu gidişatla eni-konu Mahmur ÖZER geri dönecek. 24 Kasım ikramiyesi de yalan oldu bu arada): üstelik bakan bey'in zatı ali açıkladı...

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