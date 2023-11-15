Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Kasım 2023 21:52
Eğitimde 2024 hedefleri!

Hamdolsun, 2023'ün bitmesine az kaldı. 2023 hedefleri yerini 2024 hedeflerine bıraktı. Benim hedeflerim şöyle: 1. Lise eğitimi zorunlu olmaktan çıkarılacak. 2. Üniversite kontenjanları azaltılacak. 3. Tüm üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verilecek. 4. Tüm öğrencilere öğle yemeği ücretsiz olacak. 5. Meslek liselerinin diğerlerine oranı toplamda yüzde 50 olacak. Meslek lisesi sayısı ve öğrenci sayısı artırılacak. 6. Özel eğitim öğrencilerine özel sınıflar ve özel okullar açılacak. 7. Öğretmenler en az 50.000 tl alacak, idarecilere görevlerine binaen müdürlere 5.000 tl, yardımcılarına 3.000 tl fazla ödeme yapılacak. 8. Öğretmenlere 24 Kasımda kök maaş tutarında ikramiye verilecek. 9. Sendikalar, bu sebeplerle üye kaybına uğrayacak. Nasıl ama? Ne dersiniz? Bir fikir olsun. Güzel temenniler değil mi?

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