Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


15 Kasım 2023 22:33
akademisyenlere arşiv araştırmasımı yapılır yoksa güvenlik soruşturmasımı

akademisyenlere arşiv araştırmasımı yapılır yoksa güvenlik soruşturmasımı. Bir soruşturma sürecinde whatsap gibi kişisel veri niteliğinde olan mesajlaşma geçmişimiz incelenirmi. Bilgisi olan varmı.

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