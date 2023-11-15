Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


15 Kasım 2023 22:57
Ogün Samast tahliye edildi.

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink?i 19 Ocak 2007?de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında akşam saatlerinde tahliye edildi.

Samast, şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F Tipi cezaevinden saat 19.50?de tahliye edildi.

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007?de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi. Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007?de Samsun otogarında yakalandı. 24 Ocak 2007?de tutuklanan Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledildi. 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast?ın 1 yıl önce "iyi halinden" dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde "iyi hali olduğu gözlenen" Samast, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi.

Samast?ın cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı öğrenildi.

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