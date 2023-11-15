Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


15 Kasım 2023 22:58
Doktor öğretim üyeleri zor durumda haberi

https://www.memurlar.net/haber/1083006/akademisyenlerden-is-guvencesi-talebi-bilimde-gelecege-guven-arayisi.html

Çok Yazılan Konular

2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmelerDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriDoçent Altı Öğretim Elemanlarının Oy PotansiyeliKadrodan Atılma2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoktor ogretim uyeleri daimi kadro istiyorDoktor Ögretim Üyeleri İçin Daimi KadroDoktora etik kurulHerkesin dahil olması gerekiyor. doktor öğretim üyeleri daimi kadro istiyorDoçentlik Belgelerinin Düzenlenme Süreci ile İlgili Bilgiler

Sözlük

çerçeve 1 mohenco daro 3 dünyanın en güzel şeyi 6 kendinle evli olsan boşanma nedenin ne olurdu 4 miyop 1 tarihteki karşılıklarını bulmak 2 anlatım bozukluğu 1 Bugün olanlar 2 titrek floresan 1 iş yerinden sabah sabah haberleri okuyan mesai arkadaşı 2

Son Haberler

2023 EUS tercih işlemleri 16-21 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktırÖzel Eğitime Tabi Öğrencilerin Ortak Sınavları Nasıl Yapılacak?Borsa güne yükselişle başladıBu kez 'Komiserim' diyene kandılar, 150 bin TL'den oldularBakan Kacır'dan AB'ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi mesajı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması