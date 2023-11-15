Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


15 Kasım 2023 22:58
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ ZOR DURUMDA Memurlar.net haberi

https://www.memurlar.net/haber/1083006/akademisyenlerden-is-guvencesi-talebi-bilimde-gelecege-guven-arayisi.html

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