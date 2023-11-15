KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Kasım 2023 23:12
Adalet Bakanlığı Mülakat

Merhaba arkadaşlar, Adalet bakanlığının mülakatları bugün bitti. Bilgisayarda karşıma çıkan 3 sorudan 1 tanesinde tökezledim malesef. Sizce durumum ne olur , ayrıca ne zaman açıklanır tahminen , kimler girdi mülakatlara

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