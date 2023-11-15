Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Kasım 2023 23:13
67. Madde Nedeniyle Yeşil Pasaport Sorunu!!!

Merhaba,

GİH kadrosundan çalışırken KPSS ile farklı bir kuruma TH kadrosuna atandım. Özel sektörde olan hizmetlerimin intibakı ile maaş derecem 3/1 dereceye düştü. Fakat 67. madde nedeni ile kadro derecem 6 olarak kaldı. Bu nedenle Yeşil Pasaport başvurusu yapamıyorum. Kurum kadro güncellemeleri konusunda net bir tarih olmadığını söylüyor. Benim bu durumda yeşil pasaport alabilmek için yapabileceğim başka bir yol var mı?


Tekniker48
Aday Memur
16 Kasım 2023 00:01
maaşınız 3/1 e düştüğü için dilekçe yazın ilk boş kadroda veriyorlar bizim kurumda
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