Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Kasım 2023 00:12
Vakifbank promosyon

Beyler vakifbanktan 27 bin promosyon alipta tayini baska bankayla anlasmali yere cikanlardan vakifbank parayi geri istedi mi

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