Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Kasım 2023 07:45
Eş tayini hakkı

Merhabalar ocak 2024 tayin istediğimizde ağustos 2024 ayında eş tayini isteyebilir miyiz. Eşim 3+1 öğretmen daha ilk senesini tamamlamadı.

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