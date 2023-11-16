Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Kasım 2023 07:48
Eş tayini

Merhabalar atanmadan önce evli olmak 3+1 olarak atandığımda eş tayini için bize avantaj sağlar mı. İlk senesinde eş tayini isteyebilir miyim?


el7bi8gü9
Aday Memur
16 Kasım 2023 08:48

sapık mısın da ismin öyle


al bi de burdan yakö
Aday Memur
16 Kasım 2023 08:54

İyi günler hocam. Mücbir sebepler hariç(hastalığının bulunduğun ilde tedavi olmaması gibi) yer değiştirme yapılamaz. Buna eş durumu da dahil. Ancak kadroya geçtikten 1 sene sonra yer değiştirme, eş durumu vs. oluyor.


melcea
Genel Müdür
16 Kasım 2023 09:22

Avantaj saglamaz. 3 sene sonra isteyebilirsiniz.


melcea
Genel Müdür
16 Kasım 2023 09:23

Es durumu icin kadroya gectikten sonra 1 yil beklenmez.

al bi de burdan yakö, 1 saat önce

İyi günler hocam. Mücbir sebepler hariç(hastalığının bulunduğun ilde tedavi olmaması gibi) yer değiştirme yapılamaz. Buna eş durumu da dahil. Ancak kadroya geçtikten 1 sene sonra yer değiştirme, eş durumu vs. oluyor.

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