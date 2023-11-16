Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Kasım 2023 08:35
Önlisans çocuk gelişimi ataması

MEB e bağlı anasınıfı ve kreşlere çocuk gelişimi önlisans mezunları destek personeli olarak atamalarımzn yapılması gerekirken yıllardır atamamz yapılmıyor ..yıllardır el altından başkaları alınarak yardımcı ablalık yapıyor ben önlisans çocuk gelişimcisiyim yıllardır neden kendi işimi yapamıyorm kendi kpss puanımla destek personeli olarak atanmak istiyorum


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Aday Memur
16 Kasım 2023 08:40

Tüm değerli okul öncesi öğretmenlerimizden destek bekliyoruz sizin talepleriniz MEB için önemli lütfen sizde destek olun yıllardır el altından yardımcı abla almak yerine kpss puanımzda destek personeli yardımcı abla olarak atanmak istiyoruz atanamamak çok zor lütfen MEB'den yazılı talepde bulunun bölüm mezunu kpss puanıyla atansındaha vasıflı personel çalışsın


KATİBELER
Aday Memur
16 Kasım 2023 08:55

Tüm değerli okul öncesi öğretmenlerimizden destek bekliyoruz sizin talepleriniz MEB için önemli lütfen sizde destek olun yıllardır el altından yardımcı abla almak yerine kpss puanımzda destek personeli yardımcı abla olarak atanmak istiyoruz atanamamak çok zor lütfen MEB'den yazılı talepde bulunun bölüm mezunu kpss puanıyla atansındaha vasıflı personel çalışsın

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