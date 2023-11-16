Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Kasım 2023 09:33
Uzman Öğretmenlik Sınav Başlama Bitiş Saati ve Bitiş Saati

Hafta sonu yapılacak olan uzman öğretmenlik çevrim için sınavı başlama saati 10.00-13.00 olarak yazmakta ve süre 135 dakika olarak belirtimiş klavuzda. Sayın meslektaşlarım sorum şudur. Sınav başlama saati 10-13 demek ile bu saatler arasında her hangi bir zamanda başlasak yeterlimidir. örnek saat:12.30 da başlasak üzerine 135 dakkika süre geçerli olur mu yoksa saat: 13.00 olunca sistemden atar mı otomatik. Klavuz da bu durum net değil. Sizin fikriniz nedir bu konuda.

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