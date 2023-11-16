Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Kasım 2023 09:52
Sağlık bakanlığı iller arası atama

Arkadaşlar merhaba, 2020 ocak 27 de işe başlamıştım ve aynı tarihte 4. yılım doluyor. Ancak kadroya geçmem geçen sene mart nisan ayı gibi oldu. Dolayısıyla benim 4. yılım bu kadroya geçtiğim ayda mı dolmuş olacak. Ocak iller arası tayinine başvurabilir miyim ?

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