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Editörler : oto-danisman-expert


16 Kasım 2023 09:58
clio 5

merhabalar kıymetli memur arkadaşlarım. elimde bulunan 2012 model 180.000 km de olan clio 4 icon paket aracımı satıp onun yerine 2023 model clio 5 touch paket alma niyetine girdim. lakin satacagım arabaya belirli bi fiyat koyamıorum. malum sarı sitede 595-610 bin gibi bi fiyat degerliyor. vavacars 440 bin arabam. com sitesi ise 460 bin veriyor. bu konuda gerek aracın satılması gerek ise magdur olmamamk için nasıl bi fiyat girilmeli.

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