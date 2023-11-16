Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


16 Kasım 2023 10:59
4857 tabi işçi istifa

merhabalar bir kurumda sürekli işçi statüsünde çalışırken istifa edip farklı bir kuruma sürekli işçi olarak atanabilir miyim ?

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