Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Kasım 2023 11:39
Mehil Müddeti öncesi ve sonrası

Sağlık özrüyle bulunduğum ilin uzak ilçesinden merkez ilçesine atandım. Atama kararnamem henüz tebliğ edilmedi. Bulunduğum okuldaki işlemlerimi tamamlamak (Yazılı sınavlar, uygulama sınavları, kulüp evrakları, rehberlik evrakları vs.) ve de taşınma hazırlığı için süreye ihtiyacım var. Bu konuda müdürümün söylediği tebliğ tebellüğden sonra ilişik kesmem için 15 gün vaktim olduğu ve yeni okulumda göreve başlamak için de ayrıca 15 gün mehil müddetim olduğu. Yani toplamda 30 güne yayılabilecek bir süreç. Benim okuduklarımdan anladığım ise toplamda 15 günlük bir süre. Bu konuda bilgilerinize ve deneyimlerinize ihtiyacım var. Yardımcı olursanız sevinirim.

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