Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Kasım 2023 11:39
Öğretmene yol yemek verilmemesinin kimseyi çıldırtmıyor oluşu

Bugüne kadar özelde olsun kamuda olsun kimi gördüysem yol yemek alıyor. Öğretmen çalışmıyor mu? Karnı acıkmıyor mu? Yola para vermiyor mu? Yatan maaş 23 bin, yola 1500 gidiyor. Yemek de yersem zaten bana kalan 20 bin olur.

Bu normal mi Allah aşkına?


chel
Aday Memur
16 Kasım 2023 11:42

İşin tuhafı eşe dosta bu durumu söylediğimizde "yok canım olur mu öyle şey" deyip inanmıyorlar.


el7bi8gü9
Aday Memur
16 Kasım 2023 13:42

bizim okulda yemekhane var isteyen öğretmen gidip yiyebiliyor ama bizim burda büyük otobüsler olmadığı için öğretmen indirimi kullanılmıyor o yüzden merkezde oturmayanlara yol parası verilmeli bence.

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