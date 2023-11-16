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Editörler : Lanet


16 Kasım 2023 11:49
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En Sonunda

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Mübarek eliniz elimde işte, sonunda en sonunda

Yumuşacık ve narin teniniz avuçlarımda sonunda

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Gönülden gönüle aşk ve muhabbet ile sohbetimiz

İkimizde yönelmişiz güzide mürşidimiz Sultan hz

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Şâh-ı Sâkî'sin sen görevimdir namını yaymak aleme

Dostluğumuz dolaşsın dilden dile, dünya üzerinde

Barış Sağlam

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