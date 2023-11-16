KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Kasım 2023 12:12
Lisans devam ederken önlisans KPSS sınavına girme durumu hk.

2022 yılında 2 yıllık bir bölümden mezun oldum ve 2022 Önlisans KPSS sınavına girdim. Bu yılda açıktan 4 yıllık bir bölümü kazandım ve kayıt yaptırdım. Sorum şu: 2024 yılında yapılacak olan KPSS Önlisans sınavına girebilir miyim, şuanda lisans bölümünü okumam engel mi?


C.dem
Aday Memur
16 Kasım 2023 13:32
evet girebilirsiniz

Drjacob
Aday Memur
16 Kasım 2023 14:30

mezun olmadan lisans kpss'ye giremezsin zaten önlisans'a girebilirsin ve lisans okumana da engel değil.

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