KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Kasım 2023 12:12
Lisans

2022 yılında 2 yıllık bir bölümden mezun oldum ve 2022 Önlisans KPSS sınavına girdim. Bu yılda açıktan 4 yıllık bir bölümü kazandım ve kayıt yaptırdım. Sorum şu: 2024 yılında yapılacak olan KPSS Önlisans sınavına girebilir miyim, şuanda lisans bölümünü okumam engel mi?


C.dem
Aday Memur
16 Kasım 2023 13:32
evet girebilirsiniz
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