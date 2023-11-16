Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Kasım 2023 13:09
Tsk personel alımı hk.

2023 yılı için TSK 30 bin Personel alımı yapılacağını söylemişti sayın bakanımız hala işçi alımı açıklanmadı. yılbaşından önce alım yapılır mı sizce bilgisi olan var mı ?

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