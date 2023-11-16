Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Kasım 2023 13:53
Değerli okul öncesi öğretmenlerimizin dikkatine

MEB e bağlı anasınıfı ve kreşlerde el altından alınan yardımcı abla yerine neden önlisans çocuk gelişimi mezunları destek personeli olarak kpss puanıyla atananıyor. Önlisans çocuk gelişimi okuyanlar yıllardır boşta lütfen MEB'den yazılı talepde bulunun talebiniz dikkate alınacaktır değerli öğretmenlerimiz

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