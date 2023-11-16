657 den 399'a atanmada hizmet

Kitlerde kıdem yılı ve hizmet yılı var. Eğer 657' de teknik kadroda iseniz kıdem ve hizmet yılınız artar. gih kadroda iseniz sadece hizmet yılı artar.

Daha önce devlet personel başkanlığının 657'de geçen hizmetlerin 399'da sayılıp 6 aylık sözleşme sürecini ve yıllık izin kullanma süresine dahil edildiğine dair yazısı vardı. Fakat çalıştığım kit kabul etmemişti.