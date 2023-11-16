657den 399a atanmada hizmet

iyi günler sizlerden bir konuda bilgi almak istiyorum bilenler cevaplarsa sevinirim ben 657ye bağlı bir kurumdan 399a bağlı bir kite mühendis olarak atandım şu an görev yaptığım yerde memur olarak çalışmaktayım gideceğim yerde ise mühendis olarak görev yapacağım. gerek internette gerek burda araştırıp cevap bulamadığım soruma cevap veren olursa sevinirim benim şu an 11 yıllık hizmetimin geçeceğim kitte hizmete etkisi olur mu bilen varsa cevaplayabilir mi

iyi günler sizlerden bir konuda bilgi almak istiyorum bilenler cevaplarsa sevinirim ben 657ye bağlı bir kurumdan 399a bağlı bir kite mühendis olarak atandım şu an görev yaptığım yerde memur olarak çalışmaktayım gideceğim yerde ise mühendis olarak görev yapacağım. gerek internette gerek burda araştırıp cevap bulamadığım soruma cevap veren olursa sevinirim benim şu an 11 yıllık hizmetimin geçeceğim kitte hizmete etkisi olur mu bilen varsa cevaplayabilir mi