Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Kasım 2023 14:47
657den 399a atanmada hizmet
iyi günler sizlerden bir konuda bilgi almak istiyorum bilenler cevaplarsa sevinirim ben 657ye bağlı bir kurumdan 399a bağlı bir kite mühendis olarak atandım şu an görev yaptığım yerde memur olarak çalışmaktayım gideceğim yerde ise mühendis olarak görev yapacağım. gerek internette gerek burda araştırıp cevap bulamadığım soruma cevap veren olursa sevinirim benim şu an 11 yıllık hizmetimin geçeceğim kitte hizmete etkisi olur mu bilen varsa cevaplayabilir mi

KIPIRTI27
Aday Memur
16 Kasım 2023 16:54

Kitlerde kıdem yılı ve hizmet yılı var. Eğer 657' de teknik kadroda iseniz kıdem ve hizmet yılınız artar. gih kadroda iseniz sadece hizmet yılı artar.

Daha önce devlet personel başkanlığının 657'de geçen hizmetlerin 399'da sayılıp 6 aylık sözleşme sürecini ve yıllık izin kullanma süresine dahil edildiğine dair yazısı vardı. Fakat çalıştığım kit kabul etmemişti.

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