Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Kasım 2023 14:55
Martta kadroya geçen biri ocak alımına başvurabilir mi ?

Sevgili arkadaşlar, martta kadroya geçen kişi yani ben :) ocak alımına başvurabilir miyim? 3+1 liyim ben 4. senem ocakta dolacak. 27 Ocakta 2020 de işe başlamıştım. Kadroya da 2023 mart- nisan ayında geçtim. Ocak alımına yetişmem mümkün mü? Cevaplarsanız çok mutlu olurum. Şİmdiden teşekkürler.


giver17
Aday Memur
16 Kasım 2023 15:28

kura tarihi önemli o gün 1 yıl doluyorsa başvurabilirsin

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