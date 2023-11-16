Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


16 Kasım 2023 16:16
Bipolar bozukluk hastası kamuda çalışabilir mi?

Herkese merhaba bipolar bozukluk sebebiyle askerden muaf oldum acaba bu durumda kamu işçisi olabilir miyim illa engelli raporu almam mı gerekir?

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