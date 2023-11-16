Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Kasım 2023 16:20
Özel Harekat

Ocak ayında dışarıdan Polis Özel Harekat alımı ilanı gelebilir .


bozoklu5.56
Aday Memur
16 Kasım 2023 16:23
artık buraya forum açmayi birak kardeş yeter

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
16 Kasım 2023 16:41
git pomem sayfasına
Toplam 2 mesaj

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