Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


16 Kasım 2023 16:22
Evli biri neden aldatır.

Sevmiyorsan boşanırsın. Bence psikolojik bir olay.

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