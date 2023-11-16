Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Kasım 2023 16:39
GÖREV SÜRESİ BİTMEYEN BATI İLİNE GERİ DÖNMEK

İZMİRİN BİR İLÇESİNDE GÖREVLİYDİM 2 YIL KADAR FİİLİ HİZMETİN ARDINDAN MAZERET DİLEKÇESİ İLE 4 AY ÖNCE DOĞUYA GELDİM. ŞARK/ÇİFT ŞARK GÖREVİM BİTTİĞİNDE AYNI YERDE (İZMİR DIŞ İLÇE) ÇALIŞABİLİR MİYİM? BUNULA İLGİLİ BİR MEVZUAT VS VAR MI ? NEREDEN BİLGİ ALABİLİRİM?

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