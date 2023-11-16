Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Kasım 2023 17:02
Memur izin devri

16 nisan 2023 tarihinde göreve başladım bu sene yıllık izin kullanmak istemiyorum.Bir sonraki yıllık izinle kullanmak istiyorum.Hangi tarihe kadar kullanabilirim?

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Sözlük

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