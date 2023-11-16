arkadaşlar merhaba. önerilerinizi istiyorum.

normalde bir ay önce başlayacaktım kpss sınavına ama annem kalp.krizi geçirdi malum deprem bolgesi hataydayim surekli taşın düzen oturt derken geç kaldım. sınava 8 ay var. iki gün oldu başlayalı günde 10 saat çalışıyorum sadece genel yetenek genel kültür sınavına gireceğim sizce 90 üzerine çıkabilir miyim bazıları o kadar umutsuz konuşuyor ki kendi iendime diyorum boşuna mı yapıyorum gidip bir yerlerde çalışayım mi diyorum

normalde bir ay önce başlayacaktım kpss sınavına ama annem kalp.krizi geçirdi malum deprem bolgesi hataydayim surekli taşın düzen oturt derken geç kaldım. sınava 8 ay var. iki gün oldu başlayalı günde 10 saat çalışıyorum sadece genel yetenek genel kültür sınavına gireceğim sizce 90 üzerine çıkabilir miyim bazıları o kadar umutsuz konuşuyor ki kendi iendime diyorum boşuna mı yapıyorum gidip bir yerlerde çalışayım mi diyorum