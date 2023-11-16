KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Kasım 2023 17:28
arkadaşlar merhaba. önerilerinizi istiyorum.
normalde bir ay önce başlayacaktım kpss sınavına ama annem kalp.krizi geçirdi malum deprem bolgesi hataydayim surekli taşın düzen oturt derken geç kaldım. sınava 8 ay var. iki gün oldu başlayalı günde 10 saat çalışıyorum sadece genel yetenek genel kültür sınavına gireceğim sizce 90 üzerine çıkabilir miyim bazıları o kadar umutsuz konuşuyor ki kendi iendime diyorum boşuna mı yapıyorum gidip bir yerlerde çalışayım mi diyorum

canselidemirr
Aday Memur
16 Kasım 2023 17:29
ve matematikten en fazla 8 net yapabiliyorum 20 nete çıkarmam gerek

mevo4312
Aday Memur
16 Kasım 2023 17:48
Hocam inanarak çalıştığınız sürece sıkı bir çalışmayla 90+ puanı elbette yapabilirsiniz asla pes etmeyin vakit geçmeden çalışmaya başlayın

mevo4312
Aday Memur
16 Kasım 2023 17:50
Eksik olduğunuz konuları video izleyerek çalışıp bol soruyla 20 neti yakalayabilirsiniz hocam
canselidemirr, 3 saat önce
ve matematikten en fazla 8 net yapabiliyorum 20 nete çıkarmam gerek

canselidemirr
Aday Memur
16 Kasım 2023 17:51
gerçekten mi hocam 8 ayda yapabilir miyim
mevo4312, 2 saat önce
Eksik olduğunuz konuları video izleyerek çalışıp bol soruyla 20 neti yakalayabilirsiniz hocam

mevo4312
Aday Memur
16 Kasım 2023 17:52
Elbette hocam 8 ay gayet yeterli bir süre
canselidemirr, 2 saat önce
gerçekten mi hocam 8 ayda yapabilir miyim

canselidemirr
Aday Memur
16 Kasım 2023 17:53
çok teşekkür ederim çok geç kaldin diyen insan sayisi o kadar fazla ki
mevo4312, 2 saat önce
Elbette hocam 8 ay gayet yeterli bir süre

mevo4312
Aday Memur
16 Kasım 2023 17:55
Rica ederim hocam etrafınızda olumsuzluk saçan kim varsa asla dinlemeyin onları ben dinlemedim atandım sizde yapabilirsiniz
canselidemirr, 2 saat önce
çok teşekkür ederim çok geç kaldin diyen insan sayisi o kadar fazla ki
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)arkadaşlar merhaba. önerilerinizi istiyorum.Aday memur istifa19 mayıs üniversitesi büro personeliKamuda muhendis icin en iyi kurum hangisi ?devlette hemsire maaslari ne kadar 5 yil calisan biriTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Gsb yedekYorucu olmayan işle beraber kpss lisans?DHMi düz memurluk..

Sözlük

kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 44 evcil hayvan 3 Yetişemezsin Herkese 6 miyop 1 Edremit 3 can yücel 1 her şeye burnunu sokan iş arkadaşı 3 mevlana şekeri 1 puslu kıtalar atlası 1 sadi şirazi 1

Son Haberler

Gazze'de iletişim tamamen kesildiDini değerlerle kamu görevlilerine hakaret ettiği öne sürülen zanlı tutuklandıMEB o yıl yapılacak tüm atamaların takvimini ilan edecekNihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandıBelediye ambulansının şoförü ölü bulundu

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması