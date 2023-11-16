Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Kasım 2023 17:29
kredi yapılandırma
Hayırlı görevler abiler dostlar. Vakıfbank sky limitim var. ek hesap ile hayatımı devam ettiriyordum uzun zamandır. Ama faizler belimi çok büktü. Yakın zamanda bu şekilde olup bankaya yapılandırma talebinde bulunan oldu mu acaba aranızda? bankaların tutumu nedir ve kaç ay yapılandırma yapıyorlar kaç faizle. Teşekkürler cevaplarınız için şimdiden. Hayırlı görevler diliyorum

E.Kayı Han
Editor
16 Kasım 2023 17:57

Yapılandırma yaptığın zaman aynı icralık olmuşsun gibi bankalar kredi kullandırmıyor bunu dikkate al derim.

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