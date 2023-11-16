kredi yapılandırma

Hayırlı görevler abiler dostlar. Vakıfbank sky limitim var. ek hesap ile hayatımı devam ettiriyordum uzun zamandır. Ama faizler belimi çok büktü. Yakın zamanda bu şekilde olup bankaya yapılandırma talebinde bulunan oldu mu acaba aranızda? bankaların tutumu nedir ve kaç ay yapılandırma yapıyorlar kaç faizle. Teşekkürler cevaplarınız için şimdiden. Hayırlı görevler diliyorum

Hayırlı görevler abiler dostlar. Vakıfbank sky limitim var. ek hesap ile hayatımı devam ettiriyordum uzun zamandır. Ama faizler belimi çok büktü. Yakın zamanda bu şekilde olup bankaya yapılandırma talebinde bulunan oldu mu acaba aranızda? bankaların tutumu nedir ve kaç ay yapılandırma yapıyorlar kaç faizle. Teşekkürler cevaplarınız için şimdiden. Hayırlı görevler diliyorum