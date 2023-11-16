KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Renjiro


16 Kasım 2023 17:35
A grubundan B grubuna geçiş
Merhabalar arkadaşlar, hali hazırda A grubu uzman yardımcısı merkezi atamalarda B grubu mesleğini tercih edip kazansa muvafakat almak zorunda mı bilgisi olan aydınlatabilirse sevinirim. İyi forumlar.

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