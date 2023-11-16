Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Kasım 2023 18:38
TSK forum
kuruma özel forum remem danışma ve iş bulma yeri olmuş bu nedir arkadaşlar. daha mesleğe bile girmemiş kisiler telefon ile öğrenebileceği konulari buraya açıp eften püftensoruları buraya sormuş. kirim personeli konuları arada kaybolup gitmiş.n

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