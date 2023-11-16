kuruma özel forum remem danışma ve iş bulma yeri olmuş bu nedir arkadaşlar. daha mesleğe bile girmemiş kisiler telefon ile öğrenebileceği konulari buraya açıp eften püftensoruları buraya sormuş. kirim personeli konuları arada kaybolup gitmiş.n

kuruma özel forum remem danışma ve iş bulma yeri olmuş bu nedir arkadaşlar. daha mesleğe bile girmemiş kisiler telefon ile öğrenebileceği konulari buraya açıp eften püftensoruları buraya sormuş. kirim personeli konuları arada kaybolup gitmiş.n