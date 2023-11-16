Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


16 Kasım 2023 19:35
Starbucks'ta kahve içmek de politik bir eylem oldu!

İsrail?in yükselen savaş suçlarına kızgın bazı insanlar, ABD?nin İsrail desteğinden feyz alarak Starbucks?ı protesto etme kararı verdiler. Bu anlaşılabilir tabii. Anlaşılamayan taraf ise herkesin bu boykota katılması gerektiğini düşünmeleri ve bu düşüncelerini zorba eylemlere dönüştürüp Starbucks?a gidenleri huzursuz etmeleriydi. İşte o videolarda, bu rahatsız edilişler ifşa ediliyordu.

Burger işyerleri de dahil..

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