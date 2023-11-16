Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Kasım 2023 19:40
Şubatta İlçe Emri
arkadaşlar aynı ilde çalışan aralarında 100 km olan eşler var. bu grup için İL İÇİNDE İLÇE EMRİ uygulaması gelebilir mi ne diyorsunuz ??

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