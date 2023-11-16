Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Kasım 2023 19:50
Danıştay 1. Dairesinin Kararları "Mahkeme kararı" Değil "İdari Karar" İmiş

memurlar.net sitesinin aşağıdaki linkindeki yani

https://www.memurlar.net/haber/1076242/danistay-1-dairesinin-kararlari-idari-karar-mi-yoksa-mahkeme-karari-midir.html

adresindeki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararına göre Danıştay 1. dairesinin kararları mahkeme kararı niteliğinde değil sadece idari karar niteliğinde imiş.

Danıştay bir yüksek mahkeme olduğu halde, Danıştay 1. Dairesi kararı hangi gerekçe ile mahkeme kararı sayılmıyor da idari karar sayılıyor. Bir mahkeme nasıl idari karar verebilir? O zaman isminin Danıştay 1. Dairesi değil idari karar alan bir kurum adı olması ve idari karar alması münasebeti ile Danıştay bünyesinden çıkarılması gerekmiyor mu? Danıştay bir yüksek mahkeme iken iken Danıştay 1. dairesi nasıl Mahkeme olmuyor? Adında "mahkeme" ibaresi olan Danıştay 1. Dairesinin kararlarının Mahkeme kararı sayılmaması çok önemli bir çelişki değil mi?

Konuya vakıf arkadaşların yorumlarını beklerim.

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