Sözleşme Yapmadan Evrak Tesliminden Sonra Çekilen Memur Adayı Müstafi Sayılır mı?

İki farklı kurumda 4/b kapsamında ilk defa atanmak üzere sözleşmeli personel alımı için mülakata girdim. İlk mülakata girdiğim kurumun sonuçları açıklandı ve evrak teslimi yaptım ancak güvenlik soruşturması hala devam etmekte, tarafıma henüz tebligat gönderilmedi ve sözleşme imzalamadım. Bu süreçte diğer kurumu da kazanırsam ilk kazandığım kurumdan tebligat gönderilmemesi adına süreci durdurmalarına dair dilekçe verip ikinci kurumu seçme hakkım var mıdır yoksa ilk kuruma evrak teslim ettiğim için dilekçe verirsem müstafi sayılmış olur muyum?

Bu arada iki kurum da yedekli. Yani herhangi bir kadro yakma durumu söz konusu değil. Mülakatlı alımlar olduğu için iki kurumun da mülakatına girmek durumunda kaldım. Biri garanti olsa diğerine girmek gibi bir olayın içine girmezdim. Ancak iki mülakattan da başarılı olursam sonuçta birisini seçmem lazım. İkinci kurum il olarak aile durumuma daha müsait olduğu için orayı tercih etmeyi düşünüyorum kazanırsam.