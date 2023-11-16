Çotanak dikkatine - cte mazeret tayin sorunu

Haber metnini hazırladım, bu konuyu bana cezaevi katibi söylemişti. Hatta yazdığım haber metnine yorum yazmıştı, bende komisyon yazısını istedim, e postama gönderdi. E postama gönderdiği komisyon yazısında; "bakanlık yazısı gereği" kısmı var. Benim merak ettiğim husus şudur: Bakanlık, komisyonlardan bu personelin ayrılışını yapın mı dedi, yoksa başka bir şey söyledi de komisyonlar ondan mı yapmadı ?

Yazı ve ekleri sizde varsa bana iletir misiniz? Yazının eklerine çok acil ihtiyacım var, özel kısımları değil de bakanlığın yazısını görmek istiyorum.

Bir de lütfen başlıkları küçük harfle açınız.