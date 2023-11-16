Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Kasım 2023 20:10
Çotanak dikkatine - cte mazeret tayin sorunu

CTE aile birliğine bağlı mazeret sonuçları 2 ay önce açıklandı ama Silivri ve Bakırköy personeli CTE tarafından gönderilen yazıya göre "İKİNCİ BİR EMRE KADAR BEKLETİLSİN" şeklindeki yazı ile durduruldu. Mağduriyet yaşıyoruz zaten aile birliğini sağlamak için tayin talebinde bulunduk ama sonuçta yine ayrı kaldık. CTE'ye sorduğumuzda cevap alamıyoruz mahkemeye verebilirsiniz deniyor. Çotanak kardeşim haber yapmanı talep ediyoruz.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
16 Kasım 2023 20:36

Haber metnini hazırladım, bu konuyu bana cezaevi katibi söylemişti. Hatta yazdığım haber metnine yorum yazmıştı, bende komisyon yazısını istedim, e postama gönderdi. E postama gönderdiği komisyon yazısında; "bakanlık yazısı gereği" kısmı var. Benim merak ettiğim husus şudur: Bakanlık, komisyonlardan bu personelin ayrılışını yapın mı dedi, yoksa başka bir şey söyledi de komisyonlar ondan mı yapmadı ?

Yazı ve ekleri sizde varsa bana iletir misiniz? Yazının eklerine çok acil ihtiyacım var, özel kısımları değil de bakanlığın yazısını görmek istiyorum.

Bir de lütfen başlıkları küçük harfle açınız.


vvatanseverr
Aday Memur
16 Kasım 2023 21:03

size nasıl ulaştırabilirim yazıyı. tam halini atacağım. teşekkürler ilginize.

ÇOTANAK, 2 saat önce

Haber metnini hazırladım, bu konuyu bana cezaevi katibi söylemişti. Hatta yazdığım haber metnine yorum yazmıştı, bende komisyon yazısını istedim, e postama gönderdi. E postama gönderdiği komisyon yazısında; "bakanlık yazısı gereği" kısmı var. Benim merak ettiğim husus şudur: Bakanlık, komisyonlardan bu personelin ayrılışını yapın mı dedi, yoksa başka bir şey söyledi de komisyonlar ondan mı yapmadı ?

Yazı ve ekleri sizde varsa bana iletir misiniz? Yazının eklerine çok acil ihtiyacım var, özel kısımları değil de bakanlığın yazısını görmek istiyorum.

Bir de lütfen başlıkları küçük harfle açınız.


vvatanseverr
Aday Memur
16 Kasım 2023 21:10

https://www.transfernow.net/dl/cotanak


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
16 Kasım 2023 21:14
[email protected] yaziyo bekliyorum.

vvatanseverr
Aday Memur
16 Kasım 2023 21:14

https://www.transfernow.net/dl/cotanakdf

daha okunaklı hali buraya yükledim hocam


vvatanseverr
Aday Memur
16 Kasım 2023 21:18

alabildin mi mail atayım mı hocam

ÇOTANAK, 1 saat önce
[email protected] yaziyo bekliyorum.

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
16 Kasım 2023 21:19
mail olarak yollayiniz.

vvatanseverr
Aday Memur
16 Kasım 2023 21:23

gönderdim


cevherdudayev1
Daire Başkanı
16 Kasım 2023 22:15

adam demişki eklerini de ekle sen sade yazıyı eklemişin

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