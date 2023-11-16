Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Kasım 2023 20:18
Benim için çok önemli
arkadaşlar merhaba her iki şark görevini arka arkaya aynı yerde yaptım,batıda x ilindeyim. 2. senem doluyor batıda ama burda yapamıyorum. tekrar şarka gitmek istiyorum yolu yordamı ve olabilitesi nedir lütfen bilen yardımcı olsun

Android60
Genel Müdür
16 Kasım 2023 20:23

Batıda 3 senen dolursa gönüllü isteyebilirsin. Gidersin de 2 senen dolmuş ise sıkıntı gidemezsin dilekçe yazıp görüşe çık dene sansını

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