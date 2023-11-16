Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Kasım 2023 20:38
4b li 3+1 sozleşmeli memur becayiş
Merhabalar mart 2023 de ticaret bakanliginda 3+1 sozlesmeli memur olarak atandım acaba becayiş hakkim var mi varsa da ne zaman becayişe başvurabiliyorum

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