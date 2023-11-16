4b li 3+1 sozleşmeli memur becayiş

Merhabalar mart 2023 de ticaret bakanliginda 3+1 sozlesmeli memur olarak atandım acaba becayiş hakkim var mi varsa da ne zaman becayişe başvurabiliyorum

Merhabalar mart 2023 de ticaret bakanliginda 3+1 sozlesmeli memur olarak atandım acaba becayiş hakkim var mi varsa da ne zaman becayişe başvurabiliyorum