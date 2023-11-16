Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Kasım 2023 20:58
2006 2007 yıllarında atanan 4 B li memurlar vay halimize

2006 2007 yıllarında atanan tüm 4B li arkadaşlar öncesinde SSK li çalışıpta eyt ile emeklilik hakkı elde ettiğimiz zaman başımıza nelerin geldiğini anlıyoruz emekli olmadan Bi baktirayım dedim 26 yıl çalıştım lisans bitirdim sağlık çalışanıyım 3600 de verildi 1/4 oldum gelebileceğim son noktadayım birde hesaptan ne çıktı dersiniz 8000 tl maaş şimdi anlıyorum bakanımızın bize yazdığı mektupta doktorlarımıza sizleri kim derdi ki demiş 5510 sayılı kanundan çıkaracağımızı birlik olup bu yasanın tüm memurlar için düzeltmeye gidilmesi gerek yoksa emeklilik mağduriyetimiz çok büyük bu 5510 sayılı yasa hekimlere belediye başkanlarına milletvekillerinde düzeltildi kimler mağdur hemşireler tıbbi sekreterler teknikerler polisler ögretmenler askerler gerçekten büyük bir kitleyiz lütfen herkes bir şeyler yapsın iletebileceğimiz heryere bu durumu iletelim teşekkürker

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