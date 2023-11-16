Herkesten özür diliyorum..

dediğin şey çare değil ki tek çare diyosun bu zaman kadar olmadı ise bu saatten sonra faydan olur çocuklarım doyosun hemde engelli ve bu çocuklara şuan daha fazlamı zarar vermek istiyorsun sorun ne bilmiyoruz ama çözüm senin düşündüğün değil

dediğin şey çare değil ki tek çare diyosun bu zaman kadar olmadı ise bu saatten sonra faydan olur çocuklarım doyosun hemde engelli ve bu çocuklara şuan daha fazlamı zarar vermek istiyorsun sorun ne bilmiyoruz ama çözüm senin düşündüğün değil