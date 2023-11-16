Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Kasım 2023 21:29
Herkesten özür diliyorum..

Tüm teşkilat adına eşim ve çocuklarim adına herkesten özür diliyorum. Çok düşündüm günlerdir hatta haftalardır.. bu hayatta kimseye bir gram faydam olmadı yararım olmadı zarar ve ziyandan başka bir şeyim olmadi. Eşim ve çocuklarımı sizlere emanet ediyorum. Hakkınızı helal edin. Kimseye suç atmıyorum herşeyi kendim yaptım yapmaz olaydım Allah benim belamı versin tek çarem bu.. çocuklarımdan biri engelli ne olur onu sahipsiz bırakmayın. Hakkınızı helal edin..


Skpatar
Aday Memur
16 Kasım 2023 22:02

Sorun nedir ? Anlatirmisin


Alemdarali
Daire Başkanı
16 Kasım 2023 22:08
dediğin şey çare değil ki tek çare diyosun bu zaman kadar olmadı ise bu saatten sonra faydan olur çocuklarım doyosun hemde engelli ve bu çocuklara şuan daha fazlamı zarar vermek istiyorsun sorun ne bilmiyoruz ama çözüm senin düşündüğün değil

Poliss155
Memur
16 Kasım 2023 22:15
kardeşim çözümsüz hiç bir dert yok herşeyin çaresi var şimdi çocuklarını düşün ve saçma işlere girişme kimsenin canını yakma bu işlerin şakası yok

watson666
Aday Memur
16 Kasım 2023 22:36

Sen gidersen ailene daha da zarar vereceksin abi senin varlığın ailen için başlı başına bir ödül zaten. Senin yokluğunun ailene vereceği travmayı düşün ,zarardan başka hiçbir işe yaramayacak bırak kötüler kötülüğünü yapsın kötü insan her yerde var önemli olan insanın kendi sağlığı ve çevresi, hiçbirşeyin ailene ve kendine zarar vermesine izin verme abi gerekirse gamsız ol gerekise umursamaz ol ne olursan ol kendinne ve çevrene zarar verecek birşey yapma senin çocuklarına eşinde senden başka kimse bakamaz bakmayacakta.


Mirzalar
16 Kasım 2023 22:37

İnançlı isen inancına karşı çıkma Allah a karşı çıkma o can senin değil sen sonlandıramazsın . Sana emanet o can . Rabbinden ümidi kesipte aileni çocuklarını cezalandırma herşey çözülür her Kapı açılır . Yapma

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