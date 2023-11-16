Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Kasım 2023 21:35
Hizmet birlestirme

2014 ocak ayında memur oldum.ancak 2007 ocak ayında da 13 kodlu Türkiye istatistik kurumunda sözleşmeli 3 ay kadar çalışmam oldu.. bunun bana hangi yönlerde getirisi olur bilen birisi beni bilgilendirebilir mi ? 2013 yada 2014 yılında memur olanlar için emeklilik yaşı 60 derken bana sistem 58 demektedir.. yani benim 2007 yılı girişimi kabul mu ediyor emekli sandığı

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