Tarım ve Orman Bakanlığı

Yaww arkadaş binlerce millet sınava girdi ama siz halen adam gibi bir alım yapmadınız. Daha neyi bekliyorsunuz. Adam gibi bir istihdam projeniz yok be..Keşke Mehdi baba olsaydı...Em azından adam gibi personel istihdamı sağlardı

Yaww arkadaş binlerce millet sınava girdi ama siz halen adam gibi bir alım yapmadınız. Daha neyi bekliyorsunuz. Adam gibi bir istihdam projeniz yok be..Keşke Mehdi baba olsaydı...Em azından adam gibi personel istihdamı sağlardı