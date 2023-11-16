Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


16 Kasım 2023 22:47
Tarım ve Orman Bakanlığı
Yaww arkadaş binlerce millet sınava girdi ama siz halen adam gibi bir alım yapmadınız. Daha neyi bekliyorsunuz. Adam gibi bir istihdam projeniz yok be..Keşke Mehdi baba olsaydı...Em azından adam gibi personel istihdamı sağlardı

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