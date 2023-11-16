Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Kasım 2023 23:00
Yazı İşleri Müdürlüğü Kariyer Meslek Grubu...
Geçen yıllarda yapılacak yargı reformlarında içerik olarak Yazı İşleri Müdürlüğünün kariyer meslek yapılacağı, Görev ve yetkilerinin arttirilaci açıklaması ve izahı olmuştu, ama henüz birşey yok. Bu konu hakkında duyum ya da bilgisi olan var mıdır? Bir de böyle bir durumun olmalı halinde artı ve eksikleri nelerdir? Teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Memurluktan katipliğe geçtik maaş farkı 96 tl çıktıCezaevi Nas Tayin - Bakırköy ve Patnos komisyonu 6 ay oldu bekliyor.Çotanak dikkatine - cte mazeret tayin sorunuYazı İşleri Müdürlerinin İl İçi İsteğe Bağlı Nakil Çalışması HkAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiAdalet bakanlığı personelleri ge-çi-ne-mi-yor!Promosyon güncellenmesiBuca Yüksek Güvenlikli CezaeviKomisyon içi ilçeye atanan personelin havuz tayini hakkı var mı ?Barınma Nedeniyle Tayin

Sözlük

germi 1 mevlana şekeri 1 eyledi beni 3 kapaklıkaya 2 memur dediğin 1 puslu kıtalar atlası 1 En sevdiğiniz nostalji şarkı sözleri. 1 sadi şirazi 1 Bugün olanlar 3 jebel al lawz 1

Son Haberler

Hizmet tespit davalarında 5 yıl detayı17 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıklarıAltınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel KurulundaMavi Marmara Derneği yeniden Gazze'ye gitmeye hazırlanıyor

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması