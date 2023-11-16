Yazı İşleri Müdürlüğü Kariyer Meslek Grubu...

Geçen yıllarda yapılacak yargı reformlarında içerik olarak Yazı İşleri Müdürlüğünün kariyer meslek yapılacağı, Görev ve yetkilerinin arttirilaci açıklaması ve izahı olmuştu, ama henüz birşey yok. Bu konu hakkında duyum ya da bilgisi olan var mıdır? Bir de böyle bir durumun olmalı halinde artı ve eksikleri nelerdir? Teşekkür ederim.

Geçen yıllarda yapılacak yargı reformlarında içerik olarak Yazı İşleri Müdürlüğünün kariyer meslek yapılacağı, Görev ve yetkilerinin arttirilaci açıklaması ve izahı olmuştu, ama henüz birşey yok. Bu konu hakkında duyum ya da bilgisi olan var mıdır? Bir de böyle bir durumun olmalı halinde artı ve eksikleri nelerdir? Teşekkür ederim.