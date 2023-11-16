Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Kasım 2023 23:31
Gorevlendirme

Merhabalar bulundugum ilde birden fazla hastane de tekniker açığı olduğu için devamlı gorevlendirmem çıkıyor her ay nereye gideceğim demekten ne huzurum ne de aile düzenim kaldi en son ucretsiz izin almayı düşünmeye başladım sizlere sorum baska yapabileceğim bir şey var mı fikirlerinize ihtiyacım var yazan herkese simdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Ziraat bankasının vasifsizligiNisanda kadroya geçen diyetisyen, aralıktaki alıma başvurduğunda göreve başlar mıLisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Boşanma tayiniHizmet birleşimiAsalet2024 iller arası tayin?Mayıs 2023de kadroya geçenlerde hizmet birleştirme durumuUnvan değişikliği önlisans sosyal hizmetİller arası tayin

Sözlük

mumya yuya 1 puslu kıtalar atlası 1 germi 1 En sevdiğiniz nostalji şarkı sözleri. 1 mevlana şekeri 1 Susmuş 1 ulaşgkc 1 güne bir söz bırak 1 fazlalıklardan kurtulmak 2 riske girmek 2

Son Haberler

Hizmet tespit davalarında 5 yıl detayı17 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıklarıAltınyıldız Classics'ten Öğretmenlere Özel + %15 İndirim!Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel KurulundaMavi Marmara Derneği yeniden Gazze'ye gitmeye hazırlanıyor

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması