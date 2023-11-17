Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Kasım 2023 00:03
Norm fazlası sayfası bilgilerimi yanlıs kabul edıyor

Norm fazlası atama basvuru sayfasına giriyorum her seyı tek tek yazıyorum ama sistem gırdıgınız bılgıler dogru degıldır dıyor. İdareye dedım ara ara deneyin dedı face gruplarına baktım millet takır takır gırmıs bu ne demek ben basvuru yapamaz mıyım

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