Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Kasım 2023 01:40
Eş durumu özel şirket onaylandi

Temmuz 7 de eş durumu dilekçesi vermiştim eşim Urfa'da özelde çalışıyor du eşimin memleketide Urfa idi dilekçeyi verdikten 2 ay sonra cevap gelmeyince heralde olumsuz deyip eşim işi birakmisti tayin olumlu açıklanmış herkesin gönlüne göre olur insallah

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